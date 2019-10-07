مقتل 8 محتجين وإصابة 15 آخرين في مواجهات الأحد مع قوات الأمن العراقية شرقي بغداد

مقتل 8 محتجين وإصابة 15 آخرين في مواجهات الأحد مع قوات الأمن العراقية شرقي بغداد

العراق – أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن الشرطة ومصادر طبية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، في اشتباكات جديدة بين المحتجين والشرطة شرق بغداد .

وقالت الشرطة إن قوات الأمن المدعومة من الجيش، استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في موقعين منفصلين في مدينة الصدر، بحسبما نقلته “رويترز”.

ووقعت الاشتباكات في مدينة الصدر، وهي منطقة سكنية مترامية الأطراف في العاصمة العراقية.

وفي وقت سابق صرح اللواء سعد معن‭،‭ ‬‬المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.

وشدد اللواء سعد معن، في كلمته، على أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين.

وتجدد المواجهات والاحتجاجات بالرغم من إعلان مجلس الوزراء حزمة من القرارات في جلسة عقدت يوم السبت استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين.

المصدر: رويترز