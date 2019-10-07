موغيريني تدعو من الأردن إلى إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية

موغيريني تدعو من الأردن إلى إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية

عمان – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي، فيديريكا موغيريني، أنه من المهم إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية.

وأضافت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الاتحاد الأوروبي يدعم دور الأردن في الوصاية على المقدسات في القدس، مؤكدة الإلتزام بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ 8.2 مليار يورو خلال السنوات الماضية.

وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم للأردن مساعدة بقيمة 500 مليون يورو‫ لتطوير المشاريع المحلية، بسبب تحمل الأردن أعباء اللجوء السوري.

من جهته، قال الصفدي، إن موقف أوروبا صلب بدعم حل الدولتين، مشيرا إلى أن الأردن وجد الدعم من الاتحاد الأوروبي للأنروا واللاجئين السوريين.

المصدر: RT