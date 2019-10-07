ليبيا – أكدت ممثلة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك كان خطوة مهمة،مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد أصبحت تدرك رغم مصالحها المختلفة ضرورة مساعدة الليبيين على التوحد فيما بينهم.

موغيريني أوضحت ردا على سؤال لقناة “ليبيا روحها الوطن”خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين أن هناك اهتماما عاما بأمن واستقرار ليبيا ، مؤكدة أن الليبيين يمكن أن يصلوا إلى حل وسط فيما بينهم ، مشددة على أن مؤتمر برلين وأي اجتماع مستقبلي قد يعقد سيساعد على وحدة الليبيين.

ونوّهت موغيريني إلى اجتماعات اللجنة الرباعية لحل الأزمة الليبية التي وصفتها بالعملية المعقدة،مشيدة في السياق ذاته بمساهمة الأردن في هذا الملف.