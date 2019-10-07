نتنياهو بعد محادثة هاتفية من بوتين : نتمتع بتعاون وبتنسيق هام

نتنياهو بعد محادثة هاتفية من بوتين : نتمتع بتعاون وبتنسيق هام

إسرائيل – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب إنه تحادث هاتفيا، الإثنين ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:” هنأ الرئيس بوتين رئيس الوزراء نتنياهو بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة، وطلب منه أن ينقل تهانئه إلى الشعب الإسرائيلي”.

وقال نتنياهو في احتفال لموظفي مكتبه لمناسبة رأس السنة العبرية:” أجريت مكالمة هامة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجتمعت معه قبل عدة أسابيع وبحثنا قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل فهذه المكالمة أيضا مهمة لأمن إسرائيل”.

وأضاف:” نواجه تحديات كبيرة من حولنا ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق هام مع روسيا وهذا يعتبر حيويا بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك”.

وعادة ما يبحث نتنياهو مع الرئيس الروسي أنشطة الجيش الإسرائيلي في سوريا.

وتقول إسرائيل إنها تريد منع التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة إنه نفذ مئات الغارات على أهداف لإيران وحزب الله في سوريا خلال الأعوام الأخيرة.

الأناضول