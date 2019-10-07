بغداد – بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مباحثات مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، حول عدد من القضايا الإقليمية بعد وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية.

وسيتبادل وزير الخارجية الروسي وجهات النظر مع المسؤولين العراقيين، حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا، ومنطقة الخليج، والوضع حول إيران وفلسطين، وسيتم التطرق إلى مسالة التعاون في مجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني​​​.

ومن المخطط بحث آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون بحقل الطاقة والمجالات الإنسانية.

المصدر: RT + وكالات