فرنسا – أكد وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​على أن “مستوى خطر ​الإرهاب​ في ​فرنسا​ حاليا يتراوح بين مرتفع ومرتفع جدا”، عقب مقتل 4 من رجال الشرطة على يد زميل لهم متطرف.

وأضاف كاستانير، الذي أكد مجددا أنه لا ينوي الاستقالة، اليوم الاثنين، في حديث لإذاعة “فرانس إنتر”، أنه تم منع حوالي 59 هجوما إرهابيا من قبل الشرطة الفرنسية، بما في ذلك 3 منذ بداية العام الجاري.

ورفض كاستانر دعوات المعارضة لاستقالته، لكنه أقر بضياع فرصة منع مقتل أفراد الشرطة الأسبوع الماضي.

وقيل إن منفذ عملية الطعن البالغ منن العمر 45 عاما، كان يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم.

ووقع الاعتداء بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب كاتدرائية نوتردام.

المصدر: رويترز