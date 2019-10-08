أبوجا – كشفت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الدولية، الثلاثاء، أن 94 مليون نيجيري يعيشون تحت خط الفقر المدقع؛ حيث يبلغ دخلهم اليومي أقل من دولارين.

وقال كونستانت توما، منسق أوكسفام في نيجيريا، في تصريحات صحفية، إن عدد مواطني هذا البلد الإفريقي ممن تبلغ مداخليهم أقل من دولارين يوميا، كان 91 مليونا في أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف أن العدد ارتفع بعد 6 أشهر إلى 94 مليونا، جميعهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

ومشيرا إلى خطورة الأمر، بين توما أن “عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع في نيجيريا يتجاوز عدد سكان غامبيا وجمهورية الرأس الأخضر”.

وحذّر توما من بقاء 25 بالمئة من سكان نيجيريا تحت خط الفقر المدقع بحلول 2030 ما لم يتم اتخاذ التدابير المستدامة.

وتعتبر نيجيريا بلدا نفطيا وغنية بثرواتها الباطنية، لكنها تعاني من الفساد، وعدم المساواة في الدخل والصراعات؛ الأمر الذي ينعكس سلبا على اقتصاد البلاد.

وتمتلك نيجيريا، ثاني أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا، ويطلق عليها مواطنوها “قلب إفريقيا”، ولديها أكبر عدد من السكان في القارة السمراء بإجمالي 190 مليونا (إحصاء 2018)، وأكبر عدد من المسلمين في أي دولة إفريقية.

ويعتمد الاقتصاد النيجيري على النفط بشكل كبير؛ ما أدى إلى انكماشه بنسبة 1.5 بالمئة العام الماضي؛ حيث يمثل النفط ثلث الناتج المحلي الإجمالي، و90 بالمئة من صادراتها.

وتتميز نيجيريا بغناها بالثروات الطبيعية، وبقطاعها الزراعي القوي، وتستخرج عددا كبيرا من المعادن مثل القصدير والحديد والرصاص والزنك.

كما تمتلك ثامن أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، وتاسع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، حيث يبلغ احتياطي النفط الخام المثبت لديها، وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 37 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي حوالي 5.2 تريليون متر مكعب.

الأناضول