الولايات المتحدة – منعت وزارة الخارجية الأمريكية، سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، من الظهور أمام لجنة بمجلس النواب، للإدلاء بشهادته ضمن التحقيق بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك حسب ما ذكر روبرت لوسكين، محامي السفير سوندلاند الثلاثاء، في بيان نقتله شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

وقال لوسكين: “كان السفير سوندلاند يعتزم المثول أمام مجلس النواب طواعية للإدلاء بشهادته في التحقيق، دون أن ينتظر إرسال مذكرة استدعاء”.

وأضاف: “كسفير أمريكي حالي وموظف بوزارة الخارجية، تمت مطالبته باتباع توجيهات الوزارة بعدم الشهادة”.

وأردف: “من المخيب للآمال للغاية ألا يدلي السفير بشهادته اليوم (الثلاثاء)”.

وحسب الشبكة، ظهر اسم سوندلاند كأحد اللاعبين الأساسيين في محاولة ترامب للضغط على الحكومة الأوكرانية الجديدة لفتح تحقيق فساد مع خصم الرئيس الأمريكي السياسي، جو بايدن ونجله.

ولم يعلق البيت الأبيض حتى الساعة 13:20 (ت.غ) على هذه التصريحات.

ومؤخرا، كشف البيت الأبيض فحوى مكالمة أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون، إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن، حين كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.

ونفى ترامب مجددا ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مصرا على أن هدفه الوحيد كان “النظر في الفساد”.

وزعم ترامب مرارا وتكرارا، أن بايدن وابنه متورطان بأنشطة فساد في أوكرانيا، وقال “إنه ينهب هذه الدول”.

الأناضول