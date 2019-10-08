ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، الاثنين ، مع وزير داخليته فتحي باشاآغا، وأمراء المناطق العسكرية، التابعة له ، أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية ، ومحمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، وعبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وبحث الاجتماع الذي قال المكتب الإعلامي للسراج في إيجاز صحفي أنه عقده بصفته ” القائد الأعلى ” وانعقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات .

وأضاف المكتب بأن الإجتماع بحث أيضاً ” تطوير اليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية ” .

وكشف المكتب أن الاجتماع بحث أيضاً الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد ما أسماه ” تصعيد المليشيات المعتدية ” من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية.



وختم المكتب الإعلامي للسراج بأنه وبصفته ” القائد الأعلى ” قد أصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وامكانيات ، وذلك وفقاً لوص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات