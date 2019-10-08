السعودية – أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد 4 أسابيع من تعرض منشأتين تتبعان لشركة “أرامكو” السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن اجتماع لمجلس الوزراء، أن “جهودا استثنائية بذلتها المملكة، لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق”.

وذكرت أن سرعة الاستجابة بهدف استعادة الإنتاج، “يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالا”.

وفي 14 من الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لـ”أرامكو” شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.

وكانت الهجمات، قد دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج “أرامكو”، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، وأكبر مصدِّر له بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

الأناضول