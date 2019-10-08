ليبيا – إتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي المجلس الاعلى للقضاء بارتكاب جريمة لا تغتفر ، معتبراً بأن تسميتهم لما وصفه بـ”عدوان حفتر” بأنه “احتراب بين إخوة ” وساوى بين المعتدي بالمعتدى عليه حسب تعبيره.

السويحلي قال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه شجب موقف مشابه لموقف مجلس القضاء من مندوب قال بأنه ليس من بني جلدتنا غسان سلامة ، مضيفاً بأن حياد المجلس الاعلى للقضاء باطنه انحياز لما وصفه بـ”عدوان همجي يدمر البلاد ويهلك العباد” على حد زعمه.

وأضاف عضو مجلس الدولة عن مصراتة قائلاً :” وبدلاً من تحمل مسؤولياته؛ الأخلاقية منها على الأقل، ويدعم طلب الحكومة الشرعية بمحاكمة حفتر ومجرميه أمام الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب؛ يخرج هذا المجلس بهذا الموقف المخزي والذى لا يمكن وصفه إلا كونه جهلا أو جُبنا أو ربما ما هو أخطر!‬ بئسًا لقضاء لا ينحاز لقضايا وطن ينزف!”.

واختتم السويحلي تدوينته بأنه رغم الخيبات مازل مُصراً على تحقيق مؤسسة قضاء قوي مستقل وعادل، ولكن ذلك يحتاج إلى قيادة مؤهلة وقادرة وليس مجلس وصفه بـ” البائس” ويتحجج “بوحدة القضاء” الذى لم يرى له أثرا لا فى جرائم “شارع الزيت” ولا خطف سرقيوة؛ بل ينصاع تماماً لما وصفها بـ” لسلطة الاستبداد شرقًا” ويتماهى خوفًا أو طمعًا مع سلطة القرار غربًا .