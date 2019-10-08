السودان – بدأ المجلس السيادي السوداني لقاءات غير رسمية مع ممثلي “الجبهة الثورية” السودانية في أديس أبابا لبحث القضايا المتصلة بعملية السلام في السودان.

وقال مصدر حكومي سوداني لـ RT إن الناطق الرسمي باسم “مجلس السيادة” محمد الفكي وعضو “السيادة التعايشي” دخلا في اجتماعات غير رسمية منذ يومين مع الجبهة الثورية باديس أبابا لمناقشة عدة قضايا.

وأوضح المصدر أن ذلك يهدف إلى تسريع واختصار عملية التفاوض المباشر، التي ستنطلق بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الوفد الحكومي المفاوض سيسافر إلى جوبا قبل يومين من انطلاق جلسة التفاوض المباشر لعقد سلسلة لقاءات مع الحركات المسلحة بجانب الوساطة لوضع جدول التفاوض.

المصدر: RT