انجلترا – وضع الألماني يورغن كلوب شرطا للرحيل عن ليفربول الإنجليزي بعد فترة أربع سنوات قضاها على رأس الإدارة الفنية للريدز.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن يورغن كلوب قوله: “إذا نشرت قناة ليفربول فيديو لي (وأنا في غرفة تبديل الملابس)، فإنني سأرحل عن النادي”.

وأضاف: “هذه هي الحقيقة، وهذا ما يمكن أن أقوله بخصوص هذا الأمر”.

وأتى رد فعل يورغن كلوب، عقب ظهور فيديو قبل أيام لجيسي مارش مدرب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وهو يشجع لاعبي فريقه داخل غرفة تبديل الملابس، من أجل تدارك النتيجة أمام ليفربول 3-4 ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعُرف يورغن كلوب بطريقته المميزة في تحفيز اللاعبين، واستخراج أفضل ما في جعبتهم فوق المستطيل الأخضر، بيد أن المدرب الألماني لا يريد، على ما يبدو، أن يصبح بإمكان الجميع معرفة ما يدور بينه وبين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، خصوصا في فترة ما بين الشوطين.

واشتهر الألماني منذ توليه مهمة تدريب الفريق، بعلاقته القوية مع لاعبيه وجماهير النادي، لا سيما وأنه نجح في إعادة قطار ليفربول إلى سكة الانتصارات، فضلا عن التتويج بألقاب كان آخرها كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

ويتصدر “الريدز” جدول ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 24 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات