الهند – افادت السلطات الهندية إنها ستلغي اعتبارا من يوم الخميس تحذير السفر إلى إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على المنطقة.

وفر آلاف السائحين والزوار والعمال الهنود من كشمير، التي غالبية سكانها من المسلمين، في أوائل أغسطس بعدما أصدرت السلطات تحذيرا أمنيا من احتمال شن هجمات من جانب متشددين من جماعات تدعمها باكستان. وتنفي إسلام آباد دعمها لتلك الجماعات.

وقطعت السلطات الهندية خدمات الهاتف والإنترنت وجعلت حرية الحركة مقتصرة على بعض المناطق لمنع خروج احتجاجات، قبل ساعات من إعلان الهند رسميا إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المثبت في الدستور الهندي.

وتسوق كشمير نفسها على أنها “جنة الله في الأرض”، وتعرف بجبالها وأنهارها الجليدية وبحيرة دال الشهيرة.

غير أن تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية. وأصيب 10 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في جامو وكشمير، الشطر الهندي من الإقليم المتنازع عليه، مطلع هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز