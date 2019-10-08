بينهم وزير وعضو كنيست .. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بينهم وزير وعضو كنيست .. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس – اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بينهم وزير وعضو كنيست، الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية بحراسة الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن “230 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وما زالت الاقتحامات مستمرة حيث تتواصل إلى ما بعد صلاة الظهر.

وقال شهود عيان للأناضول إن من بين المقتحمين وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل وعضو الكنيست السابق من حزب ” الليكود” يهودا غليك.

كانت جماعات متشددة دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة يوم الغفران اليهودي الذي يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وعادة ما تتكثف الاقتحامات خلال فترات الاعياد اليهودية

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات لكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

الأناضول