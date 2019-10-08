ليبيا – إعتبر المدير الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة أنه منذ بداية عام 2011 أصبح هناك زيادة في نسبة الإنفاق على المرتبات غير المنتجة في ليبيا، مبيناً أن زيادة المرتبات في البلاد أصبحت أمر لتسهيل الأمور المعيشية دون وجود أي إنتاج أو خدمات مقابل الزيادة.

دريجة قال خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إنزيادرة المترتبات دون زيادة الإنتاج يسبب تضخم وزيادة بالأسعار لأن الكمية المتوفرة من الموارد والكميات الصعبة والبضائع المستوردة محدودة.

ونوّه إلى أنه عادةّ يتم زيادة المرتبات بسبب وجود عجز في قطاع معين كعدم توفر العمالة الطبية في قطاع الصحة ونقص خدمات الإسعاف ليتم توجيه بعض الموارد من اجل إستقطاب أكبر عدد ممكن لهذه الوظائف لكن في ليبيا الزيادة تكون للجميع.

وتابع مضيفاً :” الإنفاق على المرتبات ثلثي الميزانية العامة و هذا يعني أن الاموال كلها تنفق على زيادة المرتبات إذاً ماذا ننفق على إصلاح الطرق و على النفايات و المدارس و برامج التنمية والنظافة العامة والتعامل مع القمامة لأن المواطن يعتبره حق من حقه لكن سوء الإدارة الذي يحدث أجبر الحكومة على إيقاف العمل بزيادة المرتبات لأنه كل ما زادت مرتبات قطاع معين طالب الآخر بالزيادة مهدداً بالإضراب.

كما يرى أنه من الملاحظ وجود تباين كبير جداً بالمرتبات في ليبيا في ظل عدم إرتباطه بأهمية القطاع أو حساسيته وقدرته على الإنتاج وتقديم الخدمات، مرجعاً الأوضاع السيئة التي يمر بها قطاع التعليم والصحة إلى عدم توجيه الموارد بشكل صحيح.

وبيّن أن أفضل وسيلة لمعالجة مشكلة الدخل هي معالجة سعر الصرف وتقليل الإنفاق بدلاً من زيادته، مشدداً على أن المشكلة الحقيقية في ليبيا تتمثل بوجود خلل هيكلي بسوق العمل غير موجود في أي دولة أخرى باستثناء بعض الدول الشيعية السابقة.

ولفت إلى أن التوظيف داخل القطاع العام مسؤولية الحكومات المتعاقبة التي سمحت بذلك وليست مسؤولية المواطن فالإشكالية تكمن أن يكون هناك 80% في القطاع العام لكن الحاجة للعاملين لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20% من القوة العاملة مما يعني وجود 60% فائض بالكادر الوظيفي.

أما بشأن زيادة مرتبات قطاع معين وضرورة زيادة القطاعات الأخرى خاصة ذات المرتبات المتدنية علق موضحاً أنه كمرحلة أولى يجب وضع جدول مرتبات مبني على المؤهل والأداء والدرجة التعليمية وهذا يشكل نسبة كبيرة من المرتب لتحديد الكوادر الوظيفية للقطاعات العامة بأرقام من خلال دراسات جدية ووضع حد أدنى للأجور بحيث يتم منح من هم خارج الملاك الوظيفي حد أدنى من الأجور لمواحهة حياتهم اليومية.

وحول صياغة جدول المرتبات الذي تحدث عنه المجلس الرئاسي في بيانه الأخير نوّه إلى أنه أمر حتمي و ضروي لا بد من إنجازه في أسرع وقت، مشيراً إلى أن البلاد تعاني من عشوائية القرار خاصة أن الحكومات المتتالية لم تلتزم باللوائح و القوانين ولم تعمل بطريقة منطقية بعيداً عن تقديم الخدمات لفئات معينة و شراء الولاءات.