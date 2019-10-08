روسيا – أعلن البنك المركزي الروسي، امس ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري أو ما يعادل 1.84 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2019.

وقال المركزي الروسي في بيان إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 530.923 مليار دولار في الشهر الماضي، مقابل 529.083 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

وفي 2018 ، نمت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 468.5 مليار دولار.

وصلت الاحتياطيات الدولية لروسيا للحد الأقصى التاريخي في أوائل أغسطس/ آب 2008، لتسجل 598 مليار دولار، وفق المركزي الروسي.

وكالات