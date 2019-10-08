روسيا – أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أول مكتب تمثيلي له في السعودية، ما سيعزز العلاقات الاستثمارية بين البلدين ويعطيها زخما أكبر.

وسيقوم المكتب بتنفيذ أنشطته على أساس الاتفاقات والمنصات الاستثمارية التي تم التوصل إليها في وقت سابق مع الرياض، ولاسيما في إطار صندوق الاستثمارات المشترك بين روسيا والمملكة، الذي أسسه الصندوق الروسي بالتعاون مع الصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF لتمويل مشاريع مشتركة جذابة.

وحتى الآن قام الصندوق الروسي والسعودي بتمويل واعتماد أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمارات إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ذلك التكنولوجيا المتقدمة والطب والبنية التحتية والنقل والإنتاج الصناعي.

كما يدرس الصندوقان الاستثمار في عدد من المشاريع الواعدة في قطاع خدمات حقول النفط بمبلغ إجمالي يزيد عن المليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعي انتاج النفط والغاز بأكثر من ملياري دولار.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في بيان، إن “الصندوق أصبح أول مؤسسة استثمارية روسية تفتتح مكتبا تمثيليا لها في السعودية، ما يدفع شراكتنا إلى مستوى جديد، وهو دليل على الثقة المتبادلة العالية”.

وتوقع المسؤول أن يسهم المكتب في تطوير المشاريع الحالية وإيجاد صناعات جديدة جذابة للاستثمارات المشتركة، ما سيسهم في إعطاء زخم للعلاقات بين موسكو والرياض.

ويأتي هذا الإعلان قبل زيارة مزمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، والتي يتوقع أن تعطي دفعة للعلاقات الثنائية، حيث يخطط خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات من الطاقة إلى الثقافة.

وتأسس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا. ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية فى روسيا، وفي العام 2015 قام الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF بإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا بالتعاون مع الصندوق الروسي.

المصدر: RT