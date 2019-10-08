إيران – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستعرض قريبا على دول المنطقة مقترحا مكتوبا لمبادرة سلام في مضيق هرمز.

وقد صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق أن بلاده ستقدم “مبادرة هرمز للسلام”، تدور حول شراكة جماعية داخل منطقة الخليج.

وأكد روحاني أن طهران تتطلع إلى مشاركة جميع بلدان المنطقة في هذه المبادرة، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وقال الرئيس الإيراني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، إن أمن المنطقة لن يستتب “إلا بخروج القوات الأمريكية” منها، معتبرا أن تشكيل أي تحالف أمني فيها تحت قيادة قوات أجنبية يعد تدخلا في شؤون المنطقة.

المصدر: RT