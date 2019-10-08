السويد – افتتح الفيلم التونسي “في عينيا” للمخرج نجيب بلقاضي الدورة 9 من مهرجان مالمو للسينما العربية، أمس الذي يعد أكبر حدث فني سنوي يروج للسينما العربية في الدول الاسكندنافية.

وجاء عرض الفيلم في إطار اختيار السينما التونسية “ضيف شرف” المهرجان الذي يقام في مالمو، ثالث أكبر مدن السويد، من حيث المساحة.

الفيلم بطولة سوسن معالج وعزيز الجبالي ونضال السعدي وإدريس خروبي ومنى نور الدين، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يعيش في فرنسا لكنه يضطر إلى العودة لوطنه لرعاية ابنه المصاب بالتوحد.

كما كرم المهرجان في الافتتاح اسم الناقد والمنتج التونسي الراحل، نجيب عياد، الرئيس السابق لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وقال مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، محمد قبلاوي، في كلمة الافتتاح: “اللافت أن المهرجان أصبح يشار إليه دوليا باسم مالمو، ما يعني أننا أصبحنا جزءا أصيلا من المعالم الأساسية لهذه المدينة الجميلة، التي أصبحت اليوم نقطة حوار ثري، يناقش فيها جمهور المهرجان الموضوعات الفنية والحياتية من خلال السينما”.

ويعرض المهرجان الذي يستمر حتى الثامن من أكتوبر 47 فيلما بين طويل وقصير من مصر ولبنان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس والأردن وفلسطين والسودان.

أبطال فلم في عينيا

المصدر: رويترز