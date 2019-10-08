أكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، وجود عجز متوقع بالشبكة يقدر بـ 200 ميجاوات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة في تصريح لصحيفة العنوان الليبية، إن عدد ساعات طرح الأحمال ستكون من 4 إلى 5 ساعات يوميا لمدة أسبوع كامل على امتداد المنطقة الشرقية.

وأكد خليفة بأن التحكم الجهوي الشرقية اتخذ إجراءات عاجلة وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية مطمئنا المواطنين أن هذا الوضع غير دائم وفور الانتهاء من الصيانة من قبل شركة سرت سيتم تغطية العجز.

وأرجعت الهيأة ذلك لخروج معمل الزويتينة للغاز عن العمل. نظرا لأعمال الصیانة لمعمل التابع لشركة سرت والتي ستستمر لمدة أسبوع.