“مجزرة” في لامبيدوزا بعد وفاة 4 مهاجرين وفقدان آخرين بعد غرق قارب قبالة سواحل الجزيرة

“مجزرة” في لامبيدوزا بعد وفاة 4 مهاجرين وفقدان آخرين بعد غرق قارب قبالة سواحل الجزيرة

إطاليا – وصف رئيس بلدية لامبيدوزا الإيطالية، سالفاتوري مارتيللو، حادث غرق قارب المهاجرين الليلة الماضية قبالة سواحل الجزيرة، ووفاة 4 أشخاص وفقدان آخرين بأنه مجزرة، لا يمكن السماح بتكرارها.

وفي تصريحات لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الإيطالية، اليوم الاثنين، أضاف رئيس البلدية الصقلّي، أنه “لا يمكن السماح بأن يموت الناس هكذا، ولا يمكن الاستمرار بالموت بهذه الطريقة”.

وذكر مارتيللو أنه تابع تطورات الوضع طوال الليل، وأضاف: “لقد وردني النبأ عند الساعة الثالثة صباحا من قبل قائد خفر السواحل”، الذي “سألني الى أين يمكن نقل الجثث”، فـ “ذهبت إلى رصيف فاڤالورو لمتابعة ما كان يحدث طوال الليل”.

وختم العمدة بالقول: “لن يتغير أي شيء. إذا لم يتم اتخاذ تدابير جدية، فسيكون هناك موتى دائما”.

المصدر: آكي