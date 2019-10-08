مصر – افاد محامون مصريون معنيون بقضايا الموقوفين، الثلاثاء، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل 200 موقوف إثر أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكشف المحامي البارز مصطفي الدميري، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن “نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل عدد 200 متهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019”.

والقضية تعود لأحداث 20 سبتمبر الماضي، التي تم توقيف ألف شخص في 5 مدن، وفق بيان سابق للنيابة المصرية، ووجهت لهم تهم بينهم المشاركة والتحريض على التظاهر بالمخالفة للقانون.

وأورد الدميري، 200 اسما ليس من بينهم مشاهير أو ناشطين معروفين.

وأكد أكثر من محامي معني بقضايا الموقوفين الأمر ذاته عبر صفحاتهم على فيسبوك، بينهم المحامي اليساري، خالد علي، الذي أعاد عبر صفحته، مشاركة حديث الدميري، ودعا الأسر لمتابعة أسماء أبنائها.

ولم يصدر تعليق من نيابة أمن الدولة العليا المعنية بالتحقيق في قضايا الأمن القومي، ولا من السلطات القضائية حتى الساعة 9:45 (ت.غ).

وشهدت الفترة الماضية بعض الاحتجاجات في البلاد، أوقفت السلطات على إثرها أكثر من ألف شخص، وأحالت بعضهم إلى التحقيق على خلفية تهم بينها “التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة” قبل أن تفرج النيابة العامة عن بعضهم، بينهم عناصر أجنبية لم تحددها.

وخرج مؤيدون ومعارضون للسيسي في 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، في فعاليات، وسط تأكيد الأخير عدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.

الأناضول