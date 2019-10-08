سوريا – أفادت مصادر محلية سورية لوكالة “سبوتنيك” بأن وحدات من الجيش التركي شمال سوريا توجهت، مساء امس الاثنين، نحو مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.

وأوضحت مصادر الوكالة أن هذه القوات تشمل رتل آليات ومدرعات للجيش التركي وتحركت نحو منبج من بوابة مدينة جرابلس شمال سوريا، والتي تسيطر عليها تركيا والفصائل المتحالفة معها من “الجيش السوري الحر” جراء عملية “درع الفرات” المنفذة من 2016 حتى 2017.

ويأتي هذا التحرك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن القوات التركية وجهت، مساء الاثنين، ضربة إلى مواقع لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في تل طويل بمحافظة الحسكة، وسط أنباء متضاربة حول وجود خسائر بشرية جراء الهجوم.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني”.

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من “وحدات حماية الشعب”، التي تنشط ضمن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” المدعوم أمريكيا في الحرب على “داعش”.

وفي غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ “تدمير وهدم” اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة “تتجاوز الحدود” في سوريا.

المصدر: سبوتنيك + وكالات