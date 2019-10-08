ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي قال بأنه استعرض المشاريع المزمع تنفيذها العام الحالي من ملاعب كرة القدم وصالات الرياضية وتطوير لبيوت الشباب والكشافة بمختلف المدن الليبية، بالإضافة للبرامج الرياضية المختلفة.

وقال معيتيق عبر صفحته الرسمية أنه استعرض مع ضيفه الصعوبات التي تواجه الهيئة في تنفيذ المشروعات داخل البلديات المختلفة، وتطرق لخطتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بإنشاء بعض الصالات الرياضية الخاصة بالممارسة العامة لرياضة المرأة.

وختم معيتيق في تدوينته مؤكداً تناوله في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء على أهمية المشاريع الرياضية لاستيعاب الشباب من الجنسين، وتنمية قدراتهم الرياضية، والعمل على دعمها حتى تحقق أهدافها ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات