ليبيا – نشر رئيس قسم السيولة بمصرف مركزي البيضاء رمزي الأغا كتاب مسرب رسمي عليه ختم مصرف ليبيا المركزي طرابلس وتوقيع المحافظ الصديق الكبير بشأن الحصول على عملة ورقية مستعملة بقيمة 100 مليون يورو من بنك زراعات التركي،

وبحسب الكتاب الذي نشره الآغا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”أمس الثلاثاء فإن تاريخ صدوره تم في لـ4 من اغسطس الماضي.

ولفت الآغا إلى أن هذا القرار يخص أول دفعة للعملة التي تم استجلابها من تركيا من بنك زراعات التركي على أن تخصم من الوديعة التي يملكها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس .

هذا وكلف الكبير من خلال القرار 4 شخصيات لإيفادهم إلى تركيا تتعلق بمصلحة العمل وهم:”محمد عبدالله العالم وعبد الحميد بشير نشوان من إدارة الإصدار ونادر أبو بكر انذير وعادل أبو القاسم جلبان من إدارة الأسواق المالية.

محافظ مصرف ليبيا المركزي أشار في ختام بيانه إلى أن تكون مدة المهمة أسبوع من تاريخ السفر،داعياً الإدارات المعنية بتنفيذ ما جاء بهذا القرار كلاً فيما يخصه على أن يعمل به من تاريخ صدوره.