السعودية – افتتح صندوق روسيا السيادي، امس بالسعودية أول ممثلية له خارج البلاد.

وقال الصندوق، في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية : “ستقوم الممثلية بنشاطها.. على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا، ومن خلال المنصات مع الشركاء في السعودية”.

وأوضح أنه “يدور الحديث أيضا عن إنشاء صندوق روسي ـ سعودي لتنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع جذابة (لم يحددها)”.

وأضاف البيان أن “التعاون النشيط بين صندوقي البلدين يتم تنفيذه أيضا من خلال منصة للاستثمار في مجال الطاقة، تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة “أرامكو” ومنصة روسية ـ سعودية مشتركة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيات بقيمة مليار دولار”.

وتأسس صندوق الاستثمار الروسي المباشر “RDIF” في 2011 برأس مال 10 مليارات دولار، من قبل الحكومة الروسية ليكون بمثابة محفز للاستثمار الأجنبي المباشر.

يأتي ذلك بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى السعودية، المقررة الشهر الجاري.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله له في الكرملين، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

الأناضول