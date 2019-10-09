ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن مطالبة بشير السويحلي نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق لتدخل إيران في الحرب الدائرة بطرابلس جاء بعد تحريض من والده عبدالرحمن السويحلي الذي لا يهمه شيئا إلا البقاء في السلطة.

التكبالي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أن الشعب الليبي على دراية بالتدخل الإيراني في ليبيا، لافتاً إلى أنه تم تنبيه العالم بأن ما يجري في ليبيا حرب قابلة للتوسع بعد رصد وصول أسلحة إيرانية تتدفق على حكومة الميليشيات علاوة على الأسلحة التركية المعلنة ، مشيرا إلى أن العالم يعيش حالة من الغيبوبة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الشعب الليبي يرفض كافة الحلول المبنية على الحوار العبثي الذي يعتبر مضيعة للوقت ومحاولة لمنح المتأسلمين المهزومين مكانا في طاولة المفاوضات ، متهما من وصفهم بـ”المتأسلمين” بتغيير جلودهم كالحرباء التي تتأقلم مع محيطها حينما تحاصر.

يشار إلى أن بشير السويحلي نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق عن مدينة مصراتة قد قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أمس الثلاثاء إنه يجب تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق ومن وصفهم بالحلفاء الدوليين ومنهم إيران لدعم الميليشيات المسلحة.