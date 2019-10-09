سوريا – أعلنت وحدة الهندسة العسكرية في الجيش السوري عن تدميرها لنفق جنوبي محافظة إدلب، كان المسلحون يستخدمونه في إخفاء الذخائر، ويحتوي كذلك على ورشات لصنع الطائرات المسيرة.

وقال مصدر عسكري سوري إن الذخائر التي تم العثور عليها في النفق حصل عليها المسلحون من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن الجيش السوري صادرها.

وأشار المصدر إلى أنه عادة ما تكون لهذه الأنفاق تفرعات أخرى وتكون مجهزة بالكهرباء وتحتوى على فتحات للتهوية، مضيفا أنه تم تدمير عشرات الأنفاق في إدلب منذ بداية الحرب، كان يحتمي بها المسلحون أثناء الغارات الجوية.

المصدر: نوفوستي