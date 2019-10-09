ليبيا – رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن الدعوة للتدخل الإيراني في ليبيا تمثل دعوة يائسة بعد هزيمة الميليشيات المسلحة في طرابلس.

الدرسي أكد في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء أن من يدعم حكومة الوفاق دول معلومة ومعروفة ولها تحالفات مع إيران،مشيراً إلى أن هذه الدول لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي أراد تطبيق التدخل الإيراني في دعم الجماعات المسلحة في المشرق العربي على غرار الحوثيين في اليمن وميليشيات “حزب الله” في لبنان والعراق وسوريا،لافتاً إلى أن هذا جهل بأهمية وخطوره ما يجري في المنطقة وهو ما ينم عن ” غباء سياسي ” .

هذا وقال بشير السويحلي نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الثلاثاء إنه يجب تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق ومن وصفهم بالحلفاء الدوليين ومنهم إيران لدعم قواتهم ، في تصريح فُسر بأنه يمثل موقف والده .

المرصد – متابعات