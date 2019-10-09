ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن القاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بقادة محاور القتال يشير إلى قرب انتهاء العمليات العسكرية وحسم معركة طرابلس.

السعيدي أكد في تصريح لـ”أصوات مغاربية” على أن تحشيد القوات المسلحة هدفه حسم معركة طرابلس وإنهاء حكم حكومة الوفاق وميليشياتها في طرابلس ثم العمل على إنشاء حكومة وحدة وطنية ترجع الاستقرار والأمان إلى ليبيا.

ويرى أن المشير حفتر يريد من خلال مقابلته مع رئيس المجلس النواب عقيلة صالح قبل يومين طمأنة الليبيين بأن مرحلة دخول طرابلس أصبحت قريبة جداً.

كما شدد على أن هدف قوات الجيش هو حماية الشعب والبلاد والمباني العامة والخاصة عند الدخول إلى طرابلس وإعادة هيبة الوطن.