ليبيا – عقد مجلس الدولة الإستشاري أمس الثلاثاء جلسته العامة الخامسة والأربعين بالعاصمة طرابلس لمناقشة التطورات السياسية و العسكرية في ليبيا.

رئيس مجلس الدولة الإستشاري القيادي بجماعة الإخوان خالد المشري إستهل الجلسة بتقديمه إحاطة لأعضاء المجلس حول تطورات الوضع السياسي والعسكري في البلاد.

وتحدث المشري عن المبادرة الألمانية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا حيث ذكر أن المؤتمر ليس بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو وإنما يمثل جولات متعددة بدأت منذ فترة.

وبدورهم ركز أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالتوصيف الدقيق للواقع من منطلق أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية وأن القوات التي تم وصفها بـ”المعتدية” عليها خارجة عن الشرعية لغرض الانقلاب عليها والسيطرة على السلطة.

وتناول أعضاء المجلس ثاني البنود من جدول أعمال الجلسة والمتعلق بتعديل اللجان الدائمة في المجلس بما يتلاءم ومتطلبات العمل الذي تحتاجه المرحلة وتعزيز أدائها حيث سيتم تقديم مقترح من قِبل اللجان يتضمن آراء الأعضاء في القاعة ومقترحاتهم ليتم وضعها على طاولة التصويت في الجلسة القادمة.

المرصد – متابعات