المغرب – توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (رسمية)، امس تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.6 بالمئة في الربع الرابع من 2019.

وسجل الاقتصاد المغربي، معدل نمو 2.8 بالمئة في نفس الفترة المقابلة من 2018.

وأرجعت المندوبية، في بيان صادر الثلاثاء وحصلت الأناضول على نسخة منه، تباطؤ النمو المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري إلى “تراجع إنتاج قطاع الزراعة، بسبب تقلص إنتاج الحبوب”.

ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في المغرب بشكل أساسي على القطاع الزراعي، الذي يتأثر سلبًا أو إيجابًا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي (مياه الأمطار).

وتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 2.6 بالمئة في الربع الثاني من 2019، مقابل 2.8 بالمئة في الربع السابق عليه، وفق أرقام رسمية.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث 2019، إلى 2.4 بالمئة.

وفي وقت سابق ، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة، بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017.

وذكر الصندوق في بيان آنذاك أن المخاطر تتمثل في تأخير تنفيذ الإصلاح، وانخفاض النمو في البلدان الشريكة الرئيسية خاصة منطقة اليورو.

واعتبر الصندوق أن آفاق المغرب على المدى المتوسط ما تزال مواتية، “حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 بالمئة بحلول 2024”.

الأناضول