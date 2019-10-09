ليبيا – أكد ضابط عمليات الجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية العميد محمد علي يونس أن التجهيزات تجري على قدم وساق لقطع دابر الإرهابيين والمرتزقة في مناطق الجنوب كافة.

العميد يونس ألمح في حديث لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء إلى أن الجهود تضافرت في كافة مدن وقرى المنطقة الجنوبية لتأمين كافة الجنوب رفقة الجيش حتى حدود النيجر وتشاد.

وأشار يونس إلى أن الإرهابيين ينتهجون استراتيجيات خاصة أبرزها الانغماسيون ما يزيد من خطورتهم إلا أن القوات المسلحة اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل معهم وإفشال مخططاتهم.

ونوّه بمقتل نحو 20 إرهابيا وتدمير آليات في طلعات جوية متفرقة للجيش الليبي،بالإضافة إلى ضربات الأفريكوم التي تأتي بالتنسيق مع الجيش.

هذا وكان يونس أكد لموقع “العين الإخبارية”في وقت سابق أن القيادة العامة أرسلت تعزيزات ضخمة لمناطق الجنوب لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة ووضع خطط محكمة لاستعادة منطقة مرزق وما حولها.