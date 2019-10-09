العراق – دان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعمال العنف الدامية في العراق، داعيا حكومة البلاد إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن بومبيو دان خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي “أعمال العنف الأخيرة في العراق، وأشار إلى أن من ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا”.

وأضافت أن “الوزير أعرب عن أسفه للخسائر المأسوية في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وكرر بومبيو أن التظاهرات العامة السلمية عنصر أساسي في كل الديمقراطيات، مؤكدا على أن لا مكان للعنف في التظاهرات، سواء من جانب قوات الأمن أو المتظاهرين.

وعقد البرلمان العراقي أمس الثلاثاء أولى جلساته، بعد أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي خلفت 110 قتلى وأثارت أزمة سياسية، قال رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، إنها تحتاج إلى “حوار وطني”.

وتُعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنها كانت عفوية ومستقلة عن جميع الأحزاب في المجتمع العراقي، لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع في أسبوع واحد.

المصدر: أ ف ب