اليمن تطلب من واشنطن منع بيع آثارها في الولايات المتحدة

اليمن تطلب من واشنطن منع بيع آثارها في الولايات المتحدة

اليمن – تقدمت الحكومة اليمنية بطلب إلى واشنطن لمنع تداول الآثار والتحف اليمنية في الولايات المتحدة.

وقال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، الثلاثاء، إن اللجنة الاستشارية بالإدارة الأمريكية ستجتمع، في 29 أكتوبر الجاري، لمناقشة طلب اليمن، بحسب وكالة “سبأ”.

وأوضح أن الطلب اليمني يأتي بناء على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، التي أنهى اليمن إجراءات المصادقة عليها مطلع سبتمبر الماضي.

وشدد دماج على أن السفارة اليمنية في واشنطن تبذل جهودا كبيرة لمنع تداول الآثار اليمنية في السوق الأمريكية.

واتهمت الحكومة اليمنية، في أكثر من مناسبة، جماعة “أنصار الله” الحوثية بنبش مواقع أثرية وبيع قطع أثرية مستخرجة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما تنفيه الجماعة.

وأعلنت وزارة الثقافة اليمنية، في وقت سابق، عن إحباط السلطات العمانية عملية لتهريب 52 قطعة أثرية يمنية في منفذ المزيونة الحدودي.

ويعاني اليمن، للعام الخامس على التوالي، من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر: سبأ