ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تنظيم الإخوان المسلمين هو مخلب القط لتنفيذ مشروع إيران وتركيا في المنطقة العربية.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : ” عندما اطلعت على ماكتبه الإخواني بشير السويحلي بخصوص مطالبته المساعدة حتى من ايران تذكرت زيارة محمد مرسي لطهران بعد توليه الحكم في مصر”.

وأشار إلى أنه تيقن من خسارة هذا التنظيم للمعركة في ليبيا كما خسرها في مصر والسودان وقريباً في تونس وإنه أصبح يكشف صراحةً آخر أوراقه ليخبر العالم عن تحالفات قديمة حرص دائماً على إخفائها بحسب قوله.

وتسائل عضو مجلس النواب قائلاً : ” هل استطاعت إيران وتركيا ان تبقيا على حكم مرسي وحكم البشير عندما رفضهما الشعب المصري والشعب السوداني ، لا لقد كان مصيرهم الفشل “.

المرصد – متابعات