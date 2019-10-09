ليبيا – أعلنت شركة رأس لانوف أمس الثلاثاء عن عودة الإنتاج الفعلي لمصنع البولي إثيلين بشكل رسمي بعد توقف دام لسبع سنوات.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله هنأ وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة مستخدمي الشركة بهذا الانجاز، مشيداً بكافة الجهود التي بذلت من الجميع لأجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية والهامة.

وأكد على أن هذا الانجاز بشرى سارة لكل الليبيين دون إستثناء وأن هذا كان لن يتحقق لولا جهود المخلصين الأوفياء من مستخدمي شركة رأس لانوف الذين كانوا في الموعد وبرهنوا قدرتهم على تحدي الصعاب وتحقيق المستحيل.