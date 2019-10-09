سوريا – أكدت “قوات سوريا الديمقراطية” أن المقاتلات التركية شنت ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس.

وأفادت وكالة “سانا” بأن طيران العدوان التركي استهدف “مواقع ميليشيا قسد في قريتي الأسدية وبير نوح شرقي رأس العين”، قبل أن يمتد إلى “بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي”.

من جانب اخر أكد مسؤول أمني تركي أن “العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية”.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن عملية “نبع السلام” العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق من اليوم إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد بأن العملية التركية “ستمهد طريق الحل السياسي في سوريا”، وأضاف أن “حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا”، مبينا أن أنقرة تثمن “الدور الروسي البناء” في هذه المرحلة.

المصدر: وكالات