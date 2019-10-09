روسيا تحصد ذهبية فرق الرجال في بطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها

روسيا تحصد ذهبية فرق الرجال في بطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها

إلمانيا – أحرزت روسيا، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في مسابقة فرق الرجال ضمن بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية، في الفترة بين 4 و 13 أكتوبر الجاري.

وتمكن رجال روسيا من حصد المركز الأول بعد جمعهم 261.726 نقطة، فيما حل المنتخب الصيني في المركز الثاني بـ 260.729 نقطة، وجاء المنتخب الياباني في المركز الثالث بـ 258.159 نقطة.

ومثل فريق رجال روسيا كل من دافيد بيليافسكي، أرتور دالالويان، نيكيتا ناغورني، دينيس أبليازين، إيفان ستريتوفيتش، فلاديسلاف بولياشوف (احتياط).

وهذه المرة الأولى في التاريخ التي يتوّج فيها رجال روسيا بذهبية الفرق في بطولة العالم للجمباز.

وسابقا، حقق المنتخب السوفيتي ذهبية الفرق في بطولة العالم للجمباز عام 1991، فيما كان الإنجاز الروسي الأبرز لمسابقة فرق الرجال إحراز فضية بطولة العالم عام 2018.

يذكر أن سيدات روسيا أحرزن الميدالية الفضية في مسابقة الفرق ضمن البطولة العالمية، أمس الثلاثاء.

المصدر: rsport.ria.ru