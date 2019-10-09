إسبانيا – اشتبك ريال مدريد وبرشلونة في تنافس جديد على صفقة لدعم خط وسط الفريقين، وفقا لما أكدته تقارير إسبانية اليوم الأربعاء.

ووضع الناديان عينيهما على الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي من أجل ضمه بنهاية الموسم، لكن اهتمامات الفريقين باللاعب في الآونة الأخيرة تبدو متباينة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة اللاعب عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، الذي شاهده في مباريات فريقه، يبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد.

وأوضحت أن نوايا ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، إذ لا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنا على غرار برشلونة.

وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد)، المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.

ولفتت إلى أن سكون الريال الظاهر حاليا بشأن رويز، ربما يكون أيضا بسبب خشيته من مزايدات غريمه برشلونة الطامح في ضم اللاعب.

وسبق أن حاول مدريد ضم رويز في الصيف الماضي عن طريق صفقة تبادلية مع خاميس رودريجيز، ولكنها لم تنجح واستمر الأخير في “سانتياجو برنابيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لا يقف مكتوف الأيدي، إذ يسعى أيضا لتجديد عقد اللاعب لتأمينه، مضيفة أن رئيس النادي الإيطالي لن يقبل ببيع عقد اللاعب إلا بمبلغ يتجاوز 60 مليون يورو.

يشار إلى أن رويز انضم إلى نابولي في صيف 2018 الماضي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، في صفقة كلفت النادي الإيطالي 30 مليون يورو، ويرتبط اللاعب بعقد مع نابولي حتى عام 2023.

المصدر: كووورة