شراكة بين “علي بابا” وكبرى شركات الإنترنت والاتصالات في روسيا

شراكة بين “علي بابا” وكبرى شركات الإنترنت والاتصالات في روسيا

الصين – أتمت مجموعة “علي بابا” للتجارة الإلكترونية إبرام صفقة مع شركات روسية، سيتم في إطارها إطلاق أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وأبرم الاتفاق بين وحدة المجموعة الصينية في روسيا “علي إكسبريس روسيا” وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة الإنترنت “ميل رو” وشركة الاتصالات “ميغافون”، وتملك الشركات الروسية حصة مسيطرة في المشروع المشترك.

وبذلك تكون مجموعة التجزئة الصينية قد دخلت في شراكة استراتيجية مع “ميل رو” و”ميغافون” الرائدتين في السوق الروسية.

ووفقا لمدير الصندوق الروسي، كيريل دميترييف، فإن الشركة المشتركة ستوفر خدمة التجارة الإلكترونية لأكثر من نصف سكان روسيا، البالغ عددهم نحو 145 مليونا، كذلك ستمنح الشركات والمصنعين في روسيا الوصول إلى 1.5 مليار مستخدم في الصين وحول العالم.

وبموجب الصفقة المبرمة، فإن حصة “علي إكسبريس روسيا” في الشركة المشتركة تبلغ 24.3%، فيما تشكل حصة الصندوق الروسي 12.9%، أما “ميل رو” فتبلغ حصتها 15%.

وستستثمر “علي إكسبريس روسيا” في المشروع المشترك 100 مليون دولار، وستصبح الشركة المشتركة جزءا من أنشطة “علي إكسبريس روسيا” في روسيا.

وكانت الجهات المشاركة قد أبرمت صفقة تأسيس الشراكة، في يونيو الماضي، أما اليوم، فقد تم الإعلان عن إتمام الصفقة.

ويرى دميترييف أن الشراكة الجديدة ستحفز التجارة بين روسيا والصين، وستساهم في تحقيق الهدف الذي وضعته قيادتا البلدين للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار.

وخلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا في يونيو الماضي، اتفق الطرفان على تعزيز التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول 2024، من 107 مليارات دولار سجلتها في 2018.

المصدر: “تاس”