القدس – اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية، مناسبة يوم الغفران اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن “185 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

ودعت جماعات يهودية متشددة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة يوم الغفران الذي ينتهي مساء الأربعاء.

وكان نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الثلاثاء.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وعادة ما تزداد الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد، وهو ما تعارضه دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، دون أي استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.

الأناضول