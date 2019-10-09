ليبيا – قام صباح الثلاثاء 8 أكتوبر 2019م رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي الفريق محمد علي المهدي الشريف واللواء علي حامد مدير ادارة العمليات التابعة له الاركان وعدد من الضباط بزيارة لمقر كتيبة الضمان التابعة للمجلس العسكري تاجوراء التابع لحكومة الوفاق .

وقالت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، أن الوفد الزائر وعلى رأسه الشريف اجتمع بالقيادات العسكرية و الأمنية داخل بلدية تاجوراء وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الميدانية في نطاق الاشتباكات القتالية .

كما تطرق الاجتماع وفقاً لبيان الكتيبة إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال وأضافت : ” قام الشريف بجولة ميدانية داخل المقار العسكرية والأمنية واطلع خلال زيارته على القوة العسكرية التي يتمتع بها عناصر كتيبة الضمان ” .

وختمت الضمان بيانها بأن المهدي وخلال زيارته أثنى على كل المجهودات التي قالت الكتيبة أنها تقوم بها ، و في نهاية زيارة رئيس الأركان بالوفاق قدم أمر الكتيبة علي دريدر درع وفاء لرئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

المرصد – متابعات