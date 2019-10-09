ليبيا – إلتقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض رئيس مؤسسة كلام للبحوث والإعلام ، الليلة الماضية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في القاعة الملكية بالقصر الملكي في عمان عاصمة الأردن.

وفي ذات السياق ، نشر النايض عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الثلاثاء صوراً من اللقاء دون أن يكشف عن ما دار فيه أو عن ما إذا كان قد شهد إجتماعاً أم لا ، ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء سابق إنعقد في نوفمبر 2018 .

كما أعلن وفي منشور آخر ، مشاركته في المؤتمر الثامن عشر الذي عقدته مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في العاصمة الأردنيّة عمّان، لكونه عضوًا في أكاديمية آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.

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وأضاف بأنه وبصفتيه كرئيس لمؤسسة كلام للبحوث والإعلام وعضواً في أكادمية آل البيت قد ألقى ورقة بحثيّة بعنوان ” الرّحمة والسُّنن الإلهيّة الكونيّة ” .

كما بينت الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لقائه وتباحثه مع جمعٍ من العُلماء والمشايخ والأساتذة والمُفكرين الإسلاميين وعلى رأسهم الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق لجمهورية مصر العربية المعروف بتوجهه المعادي للجماعات التكفيرية مثل داعش والقاعدة أو التي تتحالف معهم وتجنح للعنف كجماعة الإخوان المسلمين .

المرصد – متابعات