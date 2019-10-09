ليبيا – دان مجلس النواب الموازي اليوم الاربعاء في بيان له بأقصى و أشد العبارات ما وصفه بـ” عدوان مجرم الحرب حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، متهماً القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر بجلب المرتزقة وإطلاق إسم الجيش عليهم على حد زعمهم.

مجلس النواب الموازي إدعى في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن القوات المسلحة وسلاحها الجوي استأجروا طائرة أجنبية لتقتل الاطفال في مدرسة الفروسية على حد زعمهم ، مدعين بأن الاطفال أصيبوا بنذوب نفسية عميقة جراء معاينتهم لنفوق الخيول التي دأبوا على امتطاء ظهورها واللعب حولها ومعها حسب تعبيرهم .

وأضاف البيان :” إن هذا العمل الوحشي والجبان والذي أرتكب على مرمى حجر من مقر إقامة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسائر المنظمات والهيئات الدولية العاملة في ليبيا، يضع سمعة الأمم المتحدة والمجلس الدولي على المحك ، فليبيا لازالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وطالب مجلس النواب الموازي في ختام بيانه مجلس الأمن بضرورة وعلى وجهة السرعة فرض حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية لحماية المدنيين وحفظ السلام والأمن الدوليين.