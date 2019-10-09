مصر – رفض الأهلي فكرة تأجيل مباراة القمة التي ستجمعه مع غريمه التقليدي الزمالك، المقررة يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحسب صحيفة الأهرام المصرية، فإن مصدرا في النادي الأهلي قال إن “فكرة التأجيل مرفوضة من الأساس، فكيف نتحدث عن موسم مختلف ودوري منتظم، ثم نجد من يطالب بتأجيل مباراة دون وجود داع لذلك؟”.

وأضاف المصدر: “يجب علينا أن نتلافى ما حدث من أخطاء في الموسم الماضي، بما كلف الكرة المصرية الكثير، وما زلنا نعاني من آثاره السلبية حتى الآن، ولا بد من أن نتعلم من أخطاء الماضي”.

وأشار إلى أن تأجيل أي مباراة سوف يعطى دافعا لأي ناد لطلب التأجيل هو الآخر، ولذا لا بد من الالتزام بالجدول الموضوع مسبقا مهما تكن المبررات.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد طالب بتأجيل لقاء فريقه مع الأهلي في الدوري بعد قرار الاتحاد الإفريقي أمس الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

المصدر : صحيفة الأهرام المصرية