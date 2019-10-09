إسبانيا – علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وقال ميسي، خلال حواره مع راديو كتالونيا: “كنت أتمنى استمرار كريستيانو في ريال مدريد والدوري الإسباني، لأن تواجده يقدم الإضافة على مستوى التنافس، خاصة في الكلاسيكو”.

وأضاف: “هل تأثر ريال مدريد برحيل كريستيانو؟ لقد قلت ذلك بالفعل في العام الماضي. وأعتقد أنهم شعروا بتأثير رحيله”.

وتابع: “مازلت أعتقد أن ريال مدريد يمتلك لاعبين قادرين على تقديم كل شيء للفريق، كما أنهم هذا الموسم نجحوا في ضم لاعبين جيدين للغاية”.

وبشأن الصراع مع كريستيانو على الألقاب الفردية، أكد ميسي أنه لا يهدف لإنهاء مسيرته الاحترافية بحصد كرات ذهبية تفوق ما حصل عليه نجم يوفنتوس.

المصدر: كووورة