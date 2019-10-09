إسبانيا – كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مشاكله مع سلطات الضرائب الإسبانية ولدت لديه رغبة بالرحيل عن برشلونة، لكنه شدد على نيته إنهاء مسيرته مع الفريق الذي لم يعرف غيره طوال أعوام الاحتراف.

وقال ميسي في مقابلة مع إذاعة rac1 الكتالونية: “خلال عامي 2013 و2014، حين بدأت مشاكل الضرائب، كان الأمر صعبا جدا بالنسبة لي ولعائلتي”.

وتابع ابن الـ32 عاما: “كان أولادي في سن صغيرة ومررنا بأوقات صعبة. خلال تلك الفترة، راودتني فكرة الرحيل، ليس لأنني أريد أن أترك برشلونة (النادي) بل لأنني أردت الرحيل عن إسبانيا”.

وأضاف: “شعرت بأنني تعرضت لسوء معاملة ولم أرغب في البقاء هنا”.

واتهمت السلطات الإسبانية ميسي ووالده بالاحتيال الضريبي بقيمة 4.1 ملايين يورو بين عامي 2007 و2009، في قضية تطلبت منهما دفع ما يقارب 10 ملايين يورو. وحكم على الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ، أفلت منها بدفعه غرامة مالية.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني في عام 2021، لكن قائد الفريق وهدافه التاريخي يؤكد أن تجديد عقده “لن يكون مشكلة”.

وتابع اللاعب المتوج بلقب “الليغا” في عشر مناسبات “الفكرة واضحة حاليا.. أريد إنهاء مسيرتي هنا، نظرا لوضعي في النادي وما أشعر به ولعائلتي وأولادي الذين استقروا في هذه المدينة. لا أريد أن أعكر ذلك”.

وأردف ميسي الذي بدأ ممارسة كرة القدم في سن السادسة مع نيويلز أولد بويز في بلاده: “لطالما حلمت باللعب مجددا مع نيويلز واختبار لعب كرة القدم في الأرجنتين، ولكن سبق وقلت لهم أنه عليك أن تفكر أحيانا بما هو الأفضل لعائلتك”.

وفي سؤال عن نيمار، كرر ميسي رغبته في رؤية زميله البرازيلي السابق يعود إلى صفوف برشلونة الذي رحل عنه في صيف 2017 إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

المصدر: أ ف ب