ليبيا – أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية لوجود تصدعات في مهبط الطائرات الرئيسي.

الإدارة أوضحت في بيان اليوم الأربعاء بحسب المكتب الإعلامي التابع للمطار بأن الرحلات منه وله ستتوقف حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس وذلك لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي طرأت بمهبط الطائرات.

وأكدت الإدارة أن الشركة المكلفة ستبدأ في تنفيذ العمل خلال الساعات القليلة القادمة، متوجهةً بإعتذار رسمي لتأجيل الرحلات لهذه الظروف الخارجة عن إرادتها.

وكان مطار بنينا قد شهد سيولاً في شهر سبتمبر الماضي جرفت تربة جوانب بعضاً من المدارج القديمة ما أدى لخلق حفر جانبية تسببت في هذه التصدعات والهبوطات بالإسفلت .

المرصد – متابعات